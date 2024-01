Zwiastun ''Alexander: The Making of a God'', nowego dokumentu Netflixa 0

Netflix prezentuje zwiastun swojej kolejnej dokumentalnej produkcji. Tym razem platforma zdecydowała się przybliżyć nam postać Aleksandra Wielkiego, nazywanego Macedońskim. To twórca rozległego bliskowschodniego imperium.

Serwis obiecuje tym dokumentem ujawnić niezwykłe życie Aleksandra Wielkiego. W szczególności będziemy śledzić jego rozwój, począwszy od młodego mężczyzny na wygnaniu, po jego rosnącą obsesję na punkcie pokonania perskiego cesarza Dariusza, co doprowadziło go do podbicia wielu krajów i stworzenia bliskowschodniego imperium.

Historia opowiedziana zostanie poprzez pełne dramatyzmu sceny i spostrzeżenia akademickich ekspertów. We wszystkich tym pomoże przełomowa w swoich sposobach archeologia.

W dramatycznych scenach w rolę Aleksandra wcielił się Buck Braithwaite, a króla Dariusza sportretował Mido Hamada.

Na noszący tytuł dokument Alexander: The Making of a God składa się sześć odcinków. Ich premiera już 31 stycznia.

Źrodło: Netflix, Comingsoon