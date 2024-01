Obsadzono rolę Jessego w 2. sezonie ''The Last of Us'' 0

Po wczorajszej informacji dotyczącej obsadzenia postaci Abby, dziś dowiedzieliśmy się kto wcieli się w Jessego. W drugim sezonie The Last of Us zagra go Young Mazino.

Mazino to początkujący aktor, który nie ma na swoim koncie jeszcze zbyt wielu ról. W ubiegłym roku wystąpił w serialu Awantura. Postać Jessego, w którą się wcieli to przyjaciel i sojusznik Ellie, Diny i reszty mieszkańców osady Jacksonów. Bohater ten odegra dużą rolę w kontynuacji. W grze również pierwszy raz wprowadzony został w jej drugiej części.

W The Last of Us występują obecnie Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller, Rutina Wesley jako Maria i Kaitlyn Dever jako Abby. Oczekuje się, że sezon drugi będzie oparty na uznanej kontynuacji gry wideo studia Naughty Dog The Last of Us Part II, w której nastąpi znaczny przeskok w czasie, przedstawiający dorosłą już Ellie.

Producentami wykonawczymi serialu, a współautorem scenariusza są Craig Mazin i Neil Druckmann, który jest także jednym z reżyserów.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

