Zwiastun "The Walking Dead: The One Who Live" przedstawia powrót Ricka i Michonne 0

fragment plakatu serialu "The Walking Dead: The One Who Live"

Zwiastun przedstawia bohaterów duetu — Ricka Grimesa i Michonne — którzy próbują odnaleźć się wśród nowych i starych zagrożeń. Premiera serialu odbędzie się w niedzielę, 25 lutego na antenach AMC i AMC+.

The Walking Dead: The Ones Who Live przedstawia epicką historię miłosną dwojga bohaterów przemienionych przez nowy świat. Oddzieleni odległością. Przez niepowstrzymaną moc. Przez duchy tego, kim byli. Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie z umarłymi… I ostatecznie na wojnie z żywymi. Czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem i dowiedzieć się, kim byli w miejscu i sytuacji, jakiej nie znali wcześniej? Czy są wrogami? Zakochani? Ofiary? Zwycięzcy? Czy bez siebie w ogóle żyją – czy też odkryją, że oni też są Walking Dead?

Oprócz Guriry i Lincolna w serialu występują także Lesley-Ann Brandt, Pollyanna McIntosh, Terry O’Quinn i Matt Jeffries.

Limitowany do sześciu odcinków dramat został napisany i wyprodukowany przez Scotta Gimple'a, który jest także showrunnerem.

Źrodło: comingsoon.net