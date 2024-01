Benioff i Weiss zdradzają szczegóły anulowanego projektu z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" 0

Prawie sześć lat po tym, jak zostali zatrudnieni do reżyserowania potencjalnej trylogii filmów z serii Gwiezdne Wojny, David Benioff i D.B. Weiss w końcu potwierdził, na czym miał polegać projekt i dlaczego studio zdecydowało się pójść w innym kierunku.

kadr z filmu "Gwiezdne Wojny"

Podczas niedawnego wywiadu twórcy filmu poświęcili trochę czasu na omówienie tego, co właściwie by się wydarzyło, ponieważ starali się, aby ich historia rozgrywała się w odległej galaktyce. Film opowiadałby o pierwszym Jedi, który pojawił się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, a duet pierwotnie chciał nazwać go The First Jedi.

Chcieliśmy zrobić The First Jedi, mniej więcej o tym, jak powstał Zakon Jedi, dlaczego powstał, pierwszy miecz świetlny (…) I cholernie się zirytowaliśmy, kiedy [Rian Johnson] nazwał swój film Ostatnim Jedi. Całkowicie zniszczył oczywisty tytuł tego, nad czym pracowaliśmy.

wyjawili Benioff i Weiss

Ogłoszono Benioff i Weiss będą pracować nad filmem Gwiezdne Wojny kilka miesięcy po premierze kinowej Gwiezdnych wojen: Ostatni Jedi, a zamierzeniem studia było, aby ich projekt był pierwszym, który zostanie wypuszczony na dużym ekranie po Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Niestety, na krótko przed premierą ostatniej odsłony sagi Skywalkerów ogłoszono, że Benioff i Weiss nie będą już pracować nad swoim filmem. Chociaż krążyły plotki na temat założeń ich historii i powodów, dla których nie stała się ona rzeczywistością, jest to pierwszy raz, kiedy twórcy filmu otwarcie zajęli się tym tematem.

