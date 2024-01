Zwiastun slashera ''Departing Seniors'' od Dark Sky Films 0

Wytwórnia Dark Sky Films zaprezentowała zwiastun horroru Departing Seniors. Produkcja ta jak opisują ją twórcy jest połączeniem typowego slashera z nastoletnimi bohaterami z elementami znanymi nam z Oszukać przeznaczenie i Martwej strefy.

Javier to licealista, który nie do końca pasuje do reszty popularnych dzieciaków z jego szkoły. On jako queerowy amerykanin meksykańskiego pochodzenia okazuje się jednak prawdopodobnie jedyną osobą, która może ich uratować.

Po tym jak po kolejnej fali nienawiści Javier trafia do szpitala, zaczynają dręczyć go dziwne wizje. Są to przebłyski szokujących morderstw, do których dochodzi w jego szkole. Teraz on i jego najlepsza przyjaciółka Bianca, poruszając się hierarchiach społecznych i walcząć z kulturowymi uprzedzeniami, muszą postarać się zdemaskować seryjnego mordercę, nim ten uderzy ponownie.

W rolach głównych występują Ignacio Diaz-Silverio i Ireon Roach oraz Yani Gellman, Maisie Merlock, Cameron Roberts i Sasha Kuzniecow. Departing Seniors wyreżyserowała Clare Cooney pracując na scenariuszu Jose Nateras.

Premiera filmu na VOD już 2 lutego.

Źrodło: ComingSoon