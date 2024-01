Ujawniono kto zagra Dinę w 2. sezonie ''The Last of Us'' 0

W ciągu ostatnich dni poznaliśmy główną obsadę drugiego sezonu The Last of Us. Do już ogłoszonych dołączyła kolejna aktorka. To Isabela Merced, która wcieli się w postać Diny.

Isabela Merced, ''Sweet Girl''

Dina to bohaterka, która wprowadzona zostanie w drugim sezonie. Mieszka ona z Ellie w osadzie Jacksonów i jest jej dziewczyną.

Dina jest ciepła, błyskotliwa, dzika, zabawna, moralna, niebezpieczna i od razu sympatyczna. Możesz szukać aktora, który bez wysiłku ucieleśnia te wszystkie cechy, albo możesz od razu znaleźć Isabelę Merced. Nie moglibyśmy być bardziej dumni, że dołączyła do naszej rodziny stwierdzili współtwórcy serialu Neil Druckmann i Craig Mazin.

Wcześniej obsadzono role Jessego i Abby. Sportretują ich odpowiednio Young Mazino i Kaitlyn Dever. W The Last of Us występują także Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller i Rutina Wesley jako Maria.

Jak na razie fabuła drugiego sezonu trzymana jest w tajemnicy. Oczekuje się, że będzie ona oparta na uznanej kontynuacji gry wideo studia Naughty Dog The Last of Us Part II, w której nastąpił znaczny przeskok w czasie, przedstawiający dorosłą już Ellie.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Źrodło: Variety