Zapowiedź "Orion i Ciemność" nadchodzącego animowanego filmu fantasy Netflixa

Netflix udostępnił nowy zwiastun swojego nadchodzącego animowanego filmu fantasy Orion i ciemność. Zwiastun przedstawia głównego bohatera Oriona (głos Jacoba Tremblaya) stawiającego czoła swojemu największemu strachowi: ciemności i nocnym przygodom.

Orion bardzo przypomina przeciętnego dzieciaka ze szkoły podstawowej — jest nieśmiały, skromny i skrywa w sobie coś. Ale pod pozornie normalną fasadą Orion jest kłębkiem młodzieńczego niepokoju, całkowicie pochłoniętym irracjonalnym strachem przed pszczołami, psami, oceanem, falami telefonów komórkowych, morderczymi klaunami z rynsztoków, a nawet spadaniem z klifu. Jednak ze wszystkich jego lęków najbardziej boi się tego, z czym mierzy się co noc: ciemności. Kiedy więc odwiedza go dosłowne ucieleśnienie jego najgorszego strachu, Dark zabiera Oriona w podróż kolejką górską dookoła świata, aby udowodnić, że nocą nie ma się czego bać. Gdy ta nieprawdopodobna para zbliża się do siebie, Orion musi zdecydować, czy może nauczyć się akceptować nieznane – przestać pozwalać, by strach kontrolował jego życie i wreszcie cieszyć się życiem.

Animację reżyseruje Sean Charmatz (Trolle 2) na podstawie scenariusza napisanego przez Charlie Kaufmana. Fabuła oparta jest na powieści Emmy Yarlett. Producentami wykonawczymi filmu są Walt Dohrn i Bonnie Arnold, a producentem jest Peter McCown.

Premiera 2 lutego 2024 roku.

Źrodło: Netflix