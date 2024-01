''Emma i czarny jaguar'' - polska zapowiedź filmu od twórców ''Mia i biały lew'' 0

Kino Świat, polski dystrybutor filmu Emma i czarny jaguar zaprezentował krótki materiał wideo dający nam możliwość zapoznania się z nadchodzącą produkcją. Na film zaprasza Roksana Węgiel, która dubbinguje główną bohaterkę.

Sympatyczna Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope – małego czarnego jaguarka. Niestety, ich piękna i zażyła relacja kończy się wraz z przeprowadzką dziewczynki do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Mijają lata. Nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Pomaga jej w tym przebojowa nauczycielka biologii – pani Anja. Razem zrobią wszystko, by odnaleźć Hope i ocalić jaguara przed tymi, którzy dla zysku nie zawahają się zniszczyć dzikiej przyrody.

Emma i czarny jaguar to pasjonująca wyprawa do serca Amazonii, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody rozkwita niezwykła przyjaźń dorastającej dziewczynki i czarnego jaguara. Połączeni zdumiewającą więzią przyjaciele, dadzą wszystkim niezapomnianą lekcję zaufania, szacunku i ekologii oraz pokażą, że przyszłość planety i ochrona dóbr naturalnych jest – jak nigdy – w naszych rękach.

Za kamerą stanął Gilles de Maistre, a scenariusz napisała Prune de Maistre. Oboje to twórcy światowych przebojów Mia i biały lew oraz Wilk, lew i ja.

Kinowa premiera filmu Emma i czarny jaguar już 9 lutego.

Źrodło: Kino Świat