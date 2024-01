Powstanie "Top Gun 3"! Są pierwsze informacje 0

Pojawił się informacje, o tym że oficjalnie trwają prace nad kontynuacją Top Gun: Maverick, a Tom Cruise i dwie inne gwiazdy powrócą w Top Gun 3.

kadr z filmu "Top Gun: Maverick"

Współscenarzysta Top Gun: Maverick, Ehren Kruger, pisze scenariusz do nowej części, a źródła podają, że reżyser Mavericka Joe Kosinski będzie odpowiedzialny za reżyserię. Zamiarem jest ponowne połączenie Toma Cruise’a z jego kolegami z nowej generacji, Milesem Tellerem i Glenem Powellem.

Informacja ta pojawiła się kilka dni po ogłoszeniu przez Warner Bros. Discovery, że Cruise podpisał kontrakt na granie i produkcję filmów dla Warners, choć pakt ten nie ma charakteru wyłącznego. Ostatnie filmy aktora realizowane były głównie dla wytwórni Paramount, choć nie miał tam żadnego kontraktu. Choć niektórzy mogliby postrzegać wiadomości Top Gun jako „wet za wet” w wojnie o nagłówki Cruise’a, rzeczywistość jest taka, że ​​prace nad kontynuacją trwały cicho od późnej jesieni.

Top Gun: Maverick osiągnął rekordowe wyniki pod względem sprzedaży biletów w 2022 r., zarabiając na całym świecie 1,5 miliarda dolarów, co skłoniło Stevena Spielberga do przypisania Cruise’owi roli ratującego branżę kinową, nękanej pandemią.

Nie spodziewajmy się jednak, że zobaczyć nowy Top Gun w najbliższej przyszłości. Cruise pracuje obecnie nad ósmym filmem Mission: Impossible, który zajmie go co najmniej do premiery, obecnie zaplanowanej na maj 2025 r.

