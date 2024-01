Zwiastun 3. sezonu "Hightown" ujawnia datę premiery ostatniego sezonu serialu 0

Starz wypuścił oficjalny zwiastun trzeciego sezonu Hightown nadchodzącej ostatniej odsłony serialu kryminalnego z Monicą Raymund w roli głównej.

fragment plakatu serialu "Hightown"

Klip przedstawia największą sprawę, z którą będzie się mierzyła Jackie Quiñones granya przez Raymund. Podkreśla także jej trudną drogę do trzeźwości. Serial ma powrócić na ekrany 26 stycznia.

Czego możemy się spodziewać w 3. sezonie:

Agentka ds. rybołówstwa Jackie Quiñones wypadła ze służby w ostatnim sezonie, ale to nie powstrzymuje jej przed wtargnięciem do ciemnych podziemi przepięknego Cape Cod, aby uratować zaginioną kobietę i zamordowaną prostytutkę. W międzyczasie jej byli współpracownicy Ray Abruzzo i Alan Santille skupiają się na zwalczaniu syndykatów narkotykowych, ale pomimo ich największych wysiłków narkotyki nadal trafiają na rynek. To przyciąga Shane’a Frawleya, gangstera z Bostonu, który chce wciąć się w handel narkotykami na Przylądku i przy okazji zrobić sobie wroga z Osito. W tym pięknym, ale skorumpowanym miejscu, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje, zawierane są sojusze, a stare lojalności poddawane w wątpliwość.

Autorką i producentem wykonawczym Hightown jest Rebecca Cutter. Oprócz Raymund w serialu występują także James Badge Dale, Riley Voelkel, Amaury Nolasco, Atkins Estimond, Dohn Norwood, Imani Lewis, Mark Boone Junior i Mike Pniewski. W ostatnim sezonie wystąpią także Ana Nogueira, Taja V. Simpson, Michael Drayer, Garret Dillahunt, Jeanine Serralles i Kate Miller.

Producentami wykonawczymi są Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Ellen H. Schwartz, Gary Lennon i Tim Walsh. Serial jest produkcją Jerry’ego Bruckheimera Television i Lionsgate Television.

Źrodło: comingsoon.net