''The Good Doctor'' zakończy się 7. sezonem

ABC podjęło decyzję dotyczącą przyszłości medycznego serialu The Good Doctor. Uwielbiana przez widzów produkcja niestety, ale dobiega końca. Mający mieć swoją premierę w przyszłym miesiącu jej siódmy sezon będzie ostatnim.

Serial miał swoją premierę w 2017 roku. Od początku w głównego bohatera wciela się Freddie Highmore, który za rolę tą otrzymał nominacje do Złotych Globów. Portretuje on autystycznego chirurga doktora Shauna Murphy’ego. Choroba nie przeszka mu być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Doktor Murphy dołącza do zespołu lekarzy chirurgów prestiżowego szpitala w Kaliforni pokonując na swojej drodze wiele przeszkód zarówno osobistych, jak i zawodowych.

W ostatnich sezonach Shaun poślubił swoją długoletnią miłość Leę. Para zdążyła już także powitać na świecie swoje pierwsze dziecko.

'’The Good Doctor'’ to szansa, która zdarza się raz w życiu, ale czas się pożegnać. Jesteśmy niesamowicie dumni z pracy, którą wykonaliśmy i przesłania, którego mieliśmy zaszczyt być częścią. Nie możemy się doczekać, aż nasi fantastyczni fani otrzymają zakończenie serialu, na które wszyscy zasługują powiedzieli we wspólnym oświadczeniu producenci wykonawczy David Shore, Liz Friedman i Erin Gunn.

Premiera finałowej serii 20 lutego.

Źrodło: Dark Horizons