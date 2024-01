"Królestwo planety małp" trafi szybciej do kin unikając wielkiej bitwy kasowej 0

Wyznaczono nową datę premiery Królestwa planety małp. Nadchodzący film science-fiction trafi szybciej do kin niż pierwotnie zakładano, unikając tym samy wielkiej bitwy kasowej z kolejnym długo oczekiwanym filmem akcji z 2024 roku.

kadr z filmu "Królestwo planety małp"

Premiera Królestwa planety małp będzie teraz miała miejsce 10 maja 2024 r. Zmiana daty spowoduje przesunięcie premiery o dwa tygodnie, ponieważ pierwotnie produkcja miała zadebiutować 24 maja 2024 r.. Taka decyzja 20th Century Studios pozwala uniknąć tego, co zapowiadało się na wielką rozgrywkę kasową z filmem Furiosa: A Mad Max Saga. To posunięcie oznacza, że ​​Królestwo będzie miało dwa tygodnie pokazów w IMAX przed przybyciem Furiosy, co jest dużą sprawą, ponieważ będzie to pierwszy raz, kiedy film z serii Planeta małp zostanie wyświetlony w IMAX.

10 maja Królestwo planety małp nadal będzie miało pewną konkurencję pod względem kasowym, ponieważ obecnie konkuruje z filmem biograficznym Amy Winehouse Back to Black i horrorem Horrorscope, ale te filmy wykraczają poza gatunek akcji, pozostawiając łatwiejszą drogę do przyciągnięcia fanów.

Królestwa planety małp przedstawia losy młodego Corneliusa, syna Cezara. Kontynuuje on dziedzictwo swojego zmarłego ojca w świecie, w którym małpy są dominującym gatunkiem żyjącym harmonijnie, a ludzie zostali zredukowani do życia w cieniu. Pojawiają się jednak zmiany w postaci nowego małpiego despotycznego przywódcy, budującego swoje imperium, a także zagrożenie zniewolenia innych naczelnych poprzez przeinaczanie nauk poprzednika. Cornelius musi to uniemożliwić i wkrótce podejmuje wstrząsającą podróż, która sprawi, że zakwestionuje on wszystko, co wiedział o przeszłości i dokona wyborów, które zdefiniują przyszłość dla obydwóch gatunków.

Źrodło: Screenrant