Bill Murray, Benicio Del Toro i Michael Cera zagrają w nowym filmie Wesa Andersona 0

Bill Murray i Wes Anderson rozszerzą swoją długą listę współpracy o nadchodzący film, w którym w roli głównej wystąpią także Michael Cera i Benicio Del Toro.

kadr z filmu "Podwodne życie ze Stevem Zissou"

Wes Anderson ponownie będzie współpracował z Billem Murrayem i Benicio Del Toro przy swoim kolejnym filmie fabularnym, w którym w głównej roli wystąpi także Michael Cera. Anderson napisał scenariusz do filmu z Romanem Coppolą, jego stałym współpracownikiem od czasów produkcji Podwodne życie ze Stevem Zissou.

Szczegóły dotyczące fabuły owiane są tajemnicą. Anderson napomknął o tym projekcie w wywiadzie we wrześniu 2023 r., zauważając, że on i Coppola właśnie ukończyli scenariusz do filmu fabularnego prowadzonego przez Del Toro przed rozpoczęciem strajku scenarzystów. Dalsza obsada również jest na razie owiana tajemnicą, ale biorąc pod uwagę tendencję Andersona do angażowania się w duże zespoły, można spodziewać się, że w nadchodzących tygodniach lub miesiącach pojawi się znacznie więcej nazwisk.

Choć Cera jest nowy w świecie Wesa Andersona, Murray i Del Toro są częstymi współpracownikami autora. Del Toro po raz pierwszy dołączył do trupy aktorów Andersona w przedostatnim filmie fabularnym Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, gdzie występuje także Murray, którego współpraca z twórcą sięga czasów jego przełomowego filmu Rushmore z 1998 roku.

Źrodło: Deadline