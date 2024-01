Zwiastun "Masters of the Universe: Revolution" zdradza datę premiery pełnego akcji serialu animowanego 0

fragment plakatu serialu "Masters of the Universe: Revolution"

To technologia kontra magia, gdy He-Man i bohaterscy wojownicy stawiają czoła siłom Szkieletora, a w Masters of the Universe: Revolution – nowym, epickim rozdziale w bitwie o Zamek Grayskull, dzieje się coś więcej!. Nowo zmechanizowany Skeletor, uzbrojony w moc płyty głównej, atakuje serce Eternii, podczas gdy książę Adam zmaga się z nową odpowiedzialnością i tym, co to oznacza dla niego jako He-Mana! Adam jest zmuszony wybierać pomiędzy berłem a mieczem i życiem króla lub mistrza! Tymczasem nowa Czarodziejka Teela szuka sekretu Magii Węża we mgłach Darksmoke, aby odbudować magiczne królestwo i pomóc He-Manowi powstrzymać największe zagrożenie, przed jakim kiedykolwiek stanęła Eternia: powrót despoty Hordaka, bezwzględnego przywódcy Imperium Hordy!

Głosu głównym postacią użyczą m.in. Diedrich Bader, Melissa Benoist, Liam Cunningham, Keith David, Mark Hamill, Lena Headey, Griffin Newman, William Shatner, Tiffany Smith, Tony Todda, Chrisa Wooda i Johna De Lancie.

5-odcinkowy serial animowany zadebiutuje 25 stycznia.

Źrodło: Netflix