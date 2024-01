Odtwórca Dustina na zdjęciach z planu 5. sezonu ''Stranger Things'' 0

Po prawie rocznym opóźnieniu, niecały tydzień temu rozpoczęto zdjęcia do finałowego, piątego sezonu Stranger Things. Mamy już pierwsze fotki z planu. Widać na nich Gatena Matarazzo, aktora wcielającego się w postać Dustina Hendersona.

Dustin nosi stylizację przypominającą tą w jakiej lubował się bohatersko zmarły w czwartej serii Eddie Munson. Bohater ma na sobie koszulkę z napisem '’Hellfire Club'’. Nosi także podobną fryzurę do tej jaką miał Eddie. Znajduje się on na cmentarzu, bowiem widzimy zdewastowany nagrobek Eddiego. To świadczy o tym, że mieszkańcy Hawkins dalej uważają go za winnego śmierci Chrissy, a być może i reszty.

Dowiedzieliśmy się także przykrej informacji. W piątej, finałowej serii nie powróci Argyle, w którego wcielał się Eduardo Franco. To stoners i najlepszy przyjaciel Jonathana Byersa, który w dużej mierze pomógł głównym bohaterom w czwartej serii. Aktor podczas udziału w programie '’Steve Varley Show'’ poinformował, że do tej pory nie otrzymał telefonu z propozycją powrotu na plan.

Akcja serialu dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych. Czwarta seria zmusiła głównych bohaterów do zmierzenia się z demonem zwanym Vecną. Piąty sezon zakończy historię tego złoczyńcy.

Premiery finałowego sezonu nie doczekamy się jednak zbyt szybko. Sama produkcja ma potrwać około roku, potem postprodukcja. Tak więc debiutu nie spodziewajcie się wcześniej niż w drugiej połowie 2025 roku.

Źrodło: Twitter