''The Seeding'' - zwiastun pustynnego horroru w wykonaniu cenionego reżysera teledysków 0

W sieci zadebiutował zwiastun horroru The Seeding, w którym to terror przeniósł się na pustynię. Za kamerą tej produkcji stanął ceniony reżyser teledysków Barnaby Clay.

Pewien turysta gubi się na pustyni. Trafia do położonej w wąwozie chatki. Niestety, ale nie ma co szukać ratunku. Spotyka tam kobietę, która również nie może uciec. Otacza ich gang zdziczałych dzieci napędzanych dziedzictwem. Oboje zostają uwięzieni w sadystycznej walce o przetrwanie, co kończy się przerażająco.

W rolach głównych występują Scott Haze i Kate Lyn Sheil oraz Alex Montaldo, Charlie Avink, Thatcher Jacobs i Chelsea Jurkiewicz. Barnaby Clay napisał także scenariusz tego amerykańskiego horroru. Na swoim koncie oprócz prac nad teledyskami dla m.in. Jon Spencer Blues Explosion i Gnarls Barkley ma on także dokument Strzał! Psycho-duchowa mantra Rocka. Film ten zagłębia się w umysł Micka Rocka, genialnego fotografa, który uwiecznił lata siedemdziesiąte i drogę do sławy rocka wielu legendarnych muzyków.

The Seeding swoją światową premierę miał w czerwcu 2023 roku w trakcie Tribeca Film Festival. 12 lutego tego roku horror ten zadebiutuje na platformach cyfrowych.

Źrodło: ComingSoon