''Supersex'' - zwiastun dokumentu o włoskiej gwieździe porno Rocco Siffredi 0

Netflix dalej inwestuje w dokumentalne produkcje. Tym razem jednak będzie dość kontrowersyjnie, bowiem najnowszy serial platformy ’’Supersex’’, opowie historię włoskiego aktora filmów dla dorosłych Rocco Siffredi.

Supersex to składający się z 7. odcinków serial, którego fabuła inspirowana jest życiem gwiazdy porno. Siffredi swoją karierę zawodową rozpoczął w wieku 23 lat. Dotychczas zagrał w ponad 1500 filmów. Jest on nie tylko aktorem, ale i scenarzystą, reżyserem i producentem.

Serial nie jest typową biografią. Prezentuje on historię, która luźno inspirowana jest życiem Siffrediego, człowieka który na zawsze zrewolucjonizował ten dochodowy biznes, jakim są filmy dla dorosłych. Produkcja ukaże nam nieznane aspekty z życia gwiazdora. Dowiemy się także jakie było jego dzieciństwo i co skłoniło go do zarabiania na życie w ten, a nie inny sposób.

W dorosłego Siffrediego wciela się znany włoski aktor Alessandro Borghi. Jego młodszą wersję portretuje Saul Nanni. W obsadzie znajdują się także Gaia Messerklinger, Adriano Giannini, Jasmine Trinca i Vincenzo Nemolato. Za serial odpowiada Francesca Manieri, znana włoska feministka.

Premiera serialu 6 marca.

Źrodło: Netflix