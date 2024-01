Javier Bardem i Chloë Sevigny w obsadzie 2. sezonu antologii Netflixa ''Potwór'' 0

Netflix po sukcesie miniserialu Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, realizuje kolejną część tworząc z produkcji antologię. Nowy projekt opowie o braciach Menendez. Wiemy już kto wcieli się w zamordowanych przez nich rodziców.

Javier Bardem, ''Szef roku''

Rodziców braci Menendez, którzy zginęli z rąk własnych dzieci sportretują Javier Bardem (Wielki zielony krokodyl domowy, Diuna) i Chloë Sevigny (Tacy właśnie jesteśmy). W braci Erika i Lyle wcielą się zaś Cooper Koch i Nicholas Alexander Chavez.

Seria Potwór, której współtwórcami i producentami wykonawczymi są Ryan Murphy i Ian Brennan, opowiada prawdziwe historie o potwornych postaciach, które wywarły wpływ na społeczeństwo. Drugi projekt z tej antologii otrzymał tytuł Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story i opowie o sprawie braci Menendez, którzy na początku lat 90. ubiegłego wieku oskarżeni zostali o zamordowanie swoich rodziców. Pochodzili oni z zamożnej rodziny, nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. W 1989 roku jednak Jose i Kitty zostali wielokrotnie postrzeleni ze strzelby w ich posiadłości w Beverly Hills. Początkowo ich dzieci nie były podejrzane, jednak gdy zaczęli zbyt mocno szastać majątkiem rodziców, podejrzenia spadły i na nich. Prokuratura oskarżyła ich o zabicie rodziców w celu zdobycia spadku. Podczas głośnych procesów bracia ujawnili, że oboje doznali fizycznego, emocjonalnego i seksualnego wykorzystywania ze strony ojca, co zmusiło ich do zamordowania rodziców w obawie o swoje życie. Ostatecznie jednak skazani zostali na dożywocie. Wciąż przebywają w więzieniu.

Data premiery serialu nie jest na razie znana.

Źrodło: ComingSoon