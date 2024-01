Marlon Wayans w obsadzie ''Goat'', sportowego horroru Jordana Peele'a 0

Firma produkcyjna Jordana Peele'a Monkeypaw obecnie pracuje nad sportowym horrorem zatytułowanym ’’Goat’’. Jak się właśnie dowiedzieliśmy projekt ten ma już swoją gwiazdę oraz reżysera.

Za kamerą stanie Justin Tipping mający na swoim koncie dramat Kiksy i serial Run the World. Główną rolę w filmie otrzymał zaś Marlon Wayans, aktor znany z komedii Sześcioraczki i familijnej produkcji Klątwa Bridge Hollow.

Goat to na razie tytuł roboczy filmu. Pod jaką nazwą wejdzie on do dystrybucji, jeszcze nie wiemy. Fabuła tego projektu skupi się na obiecującym młodym sportowcu i piłkarzu, który zostaje zaproszony na treningi z odchodzącą na emeryturę gwiazdą drużyny, w tej roli Wayans. Ponieważ film określany jest jako horror sportowy oraz psychologiczny, to spodziewajmy się złowrogiego szkolenia…

To na razie wszelkie informacje na temat tego projektu. Będziemy informować Was na bieżąco.

