Orlando Bloom kontra mafia w zwiastunie ''Red Right Hand'' 0

Magnolia Pictures prezentuje pełny zwiastun thrillera akcji '’Red Right Hand'’ z gwiazdą Piratów z Karaibów, Orlando Bloomem i Andie MacDowell w rolach głównych.

Bloom wciela się w wujka i brata zmuszonego do pracy dla najniebezpieczniejszego szefa mafii w swoim mieście, aby ochronić rodzinę.

Główny bohater Red Right Hand to Cash (w tej roli Bloom), mężczyzna który stara się wieść uczciwe i spokojne życie opiekując się swoją niedawno osieroconą siostrzenicą Savannah. Oboje mieszkają w górskim miasteczku Odim położonym w Appalachach. Kiedy ’’rządząca’’ miastem sadystyczna królowa zwana Big Cat (MacDowell) zmusza Casha do powrotu, mężczyzna odkrywa w sobie nowe możliwości. Okazuje się, że jest zdolny do wszystkiego, nawet do zabijania, aby chronić miasto i jedyną rodzinę, jaka mu pozostała. Cash zostaje wciągnięty w koszmar, który zaciera granice między dobrem a złem.

Red Right Hand wyreżyserowali Ian Nelms i Eshom Nelms na podstawie scenariusza napisanego przez Jonathana Easleya. Do Bloom i MacDowell dołączyli Chapel Oaks, Garret Dillahunt, Brian Geraghty, James Lafferty, Scott Haze, Alexandra Park i Mo McRae.

Jak mówią twórcy Red Right Hand ma takich bohaterów, którzy pozostawią w widzach niezatarty ślad.

Premiera filmu w kinach i na VOD już 23 lutego.

Źrodło: ComingSoon