Świetna promocja! Apple TV+ za darmo na dwa miesiące 0

Apple przygotowało ofertę promocyjną… dla każdego! Z okazji premiery nowego filmu z Markiem Wahlbergiem Plan wycieczki, udostępniono dwumiesięczny darmowy okres próbny.

Przechodząc na stronę https://redeem.services.apple/en-gb/markwahlberg-emeia macie możliwość aktywowania promocji na okres dwumiesięczny, co pozwoli Wam na darmowy dostęp do usługi Apple TV+. Musicie się spieszyć, ponieważ promocja trwa do jutra!

Jest ona dostępna dla wszystkich, nawet tych użytkowników, którzy w przeszłości korzystali z darmowego, dwumiesięcznego okresu próbnego!

O czym opowiada film Plan wycieczki?

Dan Morgan ma wiele ról: jest oddanym mężem, kochającym ojcem, popularnym sprzedawcą samochodów. Jest też byłym zabójcą. Kiedy jego przeszłość daje o sobie znać, zostaje zmuszony zabrać niczego niepodejrzewającą rodzinę na jedyną w swoim rodzaju wycieczkę.

Źrodło: Twitter