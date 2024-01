''Kiedy ślub?'' – zwiastun nowego polskiego serialu poruszającego problemy 30-latków 0

Jak zakończyć długoletni związek z klasą? Czy powinno się zacząć od stworzenia checklisty rozstaniowej i krok po kroku odhaczać kolejne punkty? A co odpowiedzieć rodzicom, którzy ciągle pytają Kiedy ślub?. Nowa produkcja Canal+ to pierwszy polski serial poruszający problemy 30-latków, napisany przez 30-latków. Zobaczcie zwiastun.

Produkcja opowiada o parze (w tych rolach Maria Dębska i Eryk Kulm), która po 13 latach związku pełnego miłości i pięknych chwil postanawia się… rozstać.

Wanda (Maria Dębska) – psycholożka zaczynająca właśnie pracę w korpo – i Tosiek, aktor bez większych sukcesów (w tej roli Eryk Kulm), na pierwszy rzut oka tworzą zgraną parę. W związku są od liceum, przeżyli wiele pięknych chwil, adoptowali psa, a w szafce od kilku lat ukryty jest pierścionek zaręczynowy, czekający na odpowiedni moment. Po 13 latach jednak nadchodzi wypalenie i chęć spróbowania czegoś nowego. Kiedy ślub? to serial, który w realistyczny sposób, nie bojąc się dojrzałych i namiętnych scen erotycznych, porusza problemy współczesnych, nie do końca ogarniętych życiowo millenialsów. To także pozytywny przewodnik po życiu dla „początkujących dorosłych”: jak rozstać się dobrze? Skąd czerpać odwagę, by skupić się na swoim szczęściu, niezależnie od tego co mówią nam rodzice? I co odpowiedzieć na niewygodne pytanie – Kiedy ślub?

W głównych bohaterów 8-odcinkowego serialu wcielają się Maria Dębska i Eryk Kulm. W pozostałych rolach Maciej Musiał, Magdalena Popławska, Masza Wągrocka, Kamil Szeptycki, Magdalena Żak, Iza Kuna, Katarzyna Domalewska, Matylda Damięcka, Set Sjöstrand, Wojciech Zieliński, Kamila Urzędowska, Tomasz Mechowicki i Szymon Majchrzak.

Reżyserami serialu są Piotr Domalewski i Łukasz Ostalski. Scenariusz stworzył duet Katarzyna Wiśniowska i Marek Baranowski.

Premiera tej słodko-gorzkiej i namiętnej komedii o millenialsach już 9 lutego w CANAL+ online i na CANAL+ Premium. ​

Źrodło: Canal+