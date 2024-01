''The Tattooist of Auschwitz'' - zwiastun dramatu o miłości w ciężkich czasach opartego na prawdziwych wydarzeniach 0

Peacock opublikował pierwsze zdjęcia i podał datę premiery dramatu historycznego '’The Tattooist of Auschwitz''. Produkcja ta opiera swą fabułę na książce Heather Morris ’'Tatuażysta z Auschwitz’’.

W rolach głównych występują Jonah Hauer-King jako młody Lali Sokolov, Harvey Keitel jako starszy Lali, Anna Próchniak jako Gita Furman, Melanie Lynskey jako Heather Morris i Jonas Nay jako oficer Stefan Baretzki. Wszystkich ich widzimy na poniższych fotografiach:

Harvey Keitel jako Lali Sokolov, Melanie Lynskey jako Heather Morris Jonah Hauer-King jako Lali Sokolov, Jonas Nay jako nazistowski oficer Stefan Baretzki Harvey Keitel jako Lali Sokolov Jonah Hauer-King jako Lali Sokolov Jonah Hauer-King jako Lali Sokolov, Anna Próchniak jako Gita Furman

Lali Sokołow to młody, 26-letni mężczyzna, który w 1942 roku trafił do Auschwitz. Otrzymał zadanie tatuowania numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Pewnego dnia, gdy w kolejce stanęła przerażona dziewczyna Gita, Lali zakochuje się w niej bez pamięci. Tak zaczyna się odważna, piękna i niezapomniana historia wielkiej miłości, której nie przeszkadza nawet koncentracyjny obóz. Oboje przysięgają sobie utrzymanie się przy życiu i wyjście na wolność. W obozie po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Po około 60 latach już po śmieci Gity, Lali spotyka początkującą pisarke Heather Morris i opowiada jej historię swojego życia. To opowieść, która daje siłę nawet w najmroczniejszych czasach. Niesamowita historia miłosna niezwykłego człowieka i apoteoza człowieczeństwa.

Premiera składającego się z sześciu odcinków serialu zaplanowana jest na 2 maja 2024 roku. Za jego reżyserię odpowiada Tali Shalom-Ezer.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać