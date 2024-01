Zdjęcia do sequela ''Batmana'' dopiero w drugiej połowie roku 0

Niecałe dwa lata po debiucie kasowego Batmana Matta Reevesa, pojawiły się informacje dotyczące daty rozpoczęcia zdjęć do sequela. Będą miały one miejsce jeszcze w tym roku.

Jak donosi portal World of Reel zdjęcia do filmu The Batman: Part II rozpoczną się w sierpniu tego roku. Ostateczny termin złożenia scenariusza przypada zaś na luty.

Data premiery oczekiwanej kontynuacji nadal się utrzymuje. Jest nią 3 październik 2025 roku.

Na razie niewiele wiadomo na temat fabuły sequela. Jedyną pewną rzeczą jest powrót Roberta Pattinsona do roli Mrocznego Rycerza.

Dwa lata pod postacią Batmana (Robert Pattinson) i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników — w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) i porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) — i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City – oto fabuła Batmana.

Źrodło: World of Reel