Apple TV+ po 2 sezonach rezygnuje z serialu "Schmigadoon!"

Apple TV+ anulowało emisję komedii muzycznej Schmigadoon! po zaledwie dwóch sezonach. Współtwórca serii Cinco Paul potwierdził taką informację na swoich stronach w mediach społecznościowych.

kadr z serialu "Schmigadoon!"

Paul wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w serial, w tym obsadzie, ekipie i fanom, którzy wspierają tę komedię muzyczną od jej debiutu w 2021 r.

Z przykrością muszę poinformować, że Apple nie będzie kontynuować prac nad trzecim sezonem Schmigadoon! Sezon jest już napisany (w tym 25 nowych piosenek), ale niestety go nie zrobimy.

wyjawił Cinco Paul

Główni bohaterowie komedii to niezbyt zgodna para, która jest w trakcie pieszej wycieczki. Nagle trafia ona do wyjątkowego miejsca. To niezwykle kolorowe, wesołe i jakby żywcem wyjęte z kreskówki miasteczko, w którym wszędzie rozbrzmiewa muzyka. To magiczne miasteczko żyje jakby w musicalu z lat 40 ubiegłego wieku. To jednak nie wszystko czym zadziwi ono naszych bohaterów. Okazuje się bowiem, iż nie można z niego odejść, zanim nie odnajdzie się istoty prawdziwej miłości.

W serialu występują Cecily Strong jako Melissa, Keegan-Michael Key jako Josh, Dove Cameron jako Jenny Banks, Ariana DeBose jako Emcee, Jaime Camil jako sierżant Rivera, oraz Alan Cumming jako Dooley Flint.

Źrodło: comingsoon.net