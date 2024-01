Będzie kontynuacja filmów ''28 dni później'' i ''28 tygodni później'' 0

Nadciąga kontynuacja udanego brytyjskiego horroru z 2002 roku 28 dni później. Będzie to już kolejny sequel tej produkcji. Pierwszy to 28 tygodni później, który wyszedł pięć lat po premierze oryginału.

''28 tygodni później''

Jak donoszą zagraniczne media w planach jest film noszący tytuł 28 Years Later. Ukazana w nim historia prawdopodobnie wykroczy poza Wielką Brytanię. W poprzednich filmach napomknięto o infekcjach w Paryżu i Nowym Jorku. Wyjście epidemii na świat pozwoli wnieść do serii świeżość i da scenarzystom o wiele większe pole do popisu.

28 Years Later planowane jest jako trylogia filmów. Na reżysera wybrano Danny'ego Boyle'a, twórcę oryginalnej produkcji. Na razie wiadomo, że stanie za kamerą pierwszego filmu z planowanych trzech. Scenarzystą został zaś Alex Garland, który gotów jest napisać całą trylogię. On również pracował przy 28 dni później. Możliwe, że na ekran powróci Cillian Murphy, który w pierwszym filmie wcielał się w postać Jima.

O prawa do filmu walczą obecnie trzy duże studia: Warner Bros., Universal i Paramount. Pierwsze z nich jest faworytem w zdobyciu praw do serii horrorów.

Budżet każdego z planowanych trzech filmów wynieść ma 75 milionów dolarów.

28 dni później opowiada o śmiertelnie niebezpiecznym wirusie, który wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. W 28 tygodni później wirus ponownie atakuje.

Źrodło: ComingSoon