Twórca ''Yellowstone'' nakręci film o Komanczach

Taylor Sheridan, filmowiec mający na swoim koncie Yellowstone czy Tulsa King, pracuje nad kolejnym projektem. Tym razem jednak nie będzie to serial, a film. Zdobył on prawa do ekranizacji książki o Komanczach, plemieniu rdzennych Amerykanów.

Film nosi tytuł Empire of the Sun Moon. Jego fabuła oprze się na powieści S.C. Gwynne z 2010 roku Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History, wydanej w Polsce pod tytułem Imperium księżyca w pełni. Wzlot i upadek Komanczów. Sheridan zarówno napisze scenariusz, jak i stanie za kamerą swojego kolejnego dzieła.

Nie znam nikogo lepiej wykwalifikowanego do przeniesienia mojej książki na ekran niż Taylor Sheridan. Ma on głębokie i zróżnicowane zrozumienie zarówno mitu, jak i rzeczywistości Starego Zachodu. Jestem zachwycony, że to właśnie on podjął się tego projektu powiedział S.C. Gwynne.

Fabularne szczegóły filmu pozostają tajemnicą. Książka zaś opowiada o Quanahu, ostatnim i zarazem największym ze wszystkich wodzów Komanczów. Powieść przedstawia dwie zdumiewające historie. Pierwszą jest powstanie i upadek Komanczów, najpotężniejszego plemienia indiańskiego w historii Ameryki, słynącego z posiadania najlepszych wojowników, wyszkolonych w jeździe konnej i strzelaniu z łuku. Druga historia skupia się zaś na matce Quanah, Cynthii Ann Parker, która porwana została przez Komanczów mając zaledwie 9 lat. Mając możliwości nigdy od nich nie uciekła uznając plemię za swoją rodzinę.

Źrodło: Deadline