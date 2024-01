Pedro Pascal o potencjalnym losie Joela w drugim sezonie "The Last of Us" 0

Podczas niedawnego wywiadu dla Deadline nominowanego do nagrody Emmy Pedro Pascala zapytano, czy los Joela w drugim sezonie The Last of Us będzie różnił się od oryginalnej historii tej postaci w grze wideo.

kadr z serialu "The Last of Us"

Aktor nie do końca wie, jakie plany mają twórcy serialu Craig Mazin i Neil Druckmann co do przyszłości przyszłość Joela, Pascal zażartował, że kolejna część może przygotować widzów na niespodzianki.

Myślę, że zawsze znajdą sposób, aby wykorzystać niesamowity materiał źródłowy, który posiadają, i zaskoczyć nas tym, jak mogą wykorzystać ten materiał w innym formacie, na przykład w serialu. Ale nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy, a prawda jest taka, że ​​nie mam jeszcze wszystkich informacji.

wyjawił Pedro Pascal

W The Last of Us występują obecnie Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy Miller i Rutina Wesley jako Maria. Po zakończeniu strajku SAG-AFTRA serial wreszcie otrzymał pierwszą partię ogłoszeń o castingach do drugiego sezonu, ujawniając, że w serialu pojawią się Kaitlyn Dever, Young Mazino oraz Isabela Merced odpowiednio w rolach Abby, Jesse i Diny.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

