Poznaj serial "Władcy przestworzy" opowieści o II wojnie światowej Toma Hanksa i Stevena Spielberga 0

Apple TV+ wypuściło nowy materiał przybliżający nam serial Władcy przestworzy, nadchodzący dramat historyczny, który stanowi kronikę odwagi i zmagań grupy żołnierzy Sił Powietrznych podczas II wojny światowej.

kadr z serialu "Masters of the Air"

W materiale można zobaczyć imponującą skalę i zakres wydarzenia. Zawiera komentarze głównej obsady i zespołu kreatywnego, w tym producentów wykonawczych Toma Hanksa i Stevena Spielberga, którzy omawiają temat serialu. To najnowsza współpraca Hanksa i Austina Butlera po wydaniu Elvisa w 2022 roku. Serial zadebiutuje 26 stycznia.

Seria powstała na podstawie książki Donalda L. Millera pod tym samym tytułem, ze scenariuszem Johna Orloffa. Produkcja opowiadaja o żołnierzach 100. Grupy Bombowej ("Bloody Hundredth"), którzy przeprowadzają niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy i zmagają się z z mroźnymi warunkami, brakiem tlenu i po prostu terrorem walki prowadzonej na wysokości 25 000 stóp. Ukazanie psychologicznej i emocjonalnej ceny, jaką zapłacili ci młodzi mężczyźni, gdy pomogli zniszczyć horror hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy, stanowi sedno Masters of the Air. Niektórzy zostali zestrzeleni i schwytani; niektórzy zostali ranni lub zabici. A niektórym udało się dotrzeć do domu. Niezależnie od indywidualnego losu, na wszystkich odbiło to piętno.

W serialu występuje gwiazdorska obsada, na czele której stoją nominowany do Oscara Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle i Nate Mann, do których dołączają Raff Law, nominowany do Oscara Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook i Ncuti Gatwa.

Źrodło: coming soon