Max wznawia prace nad serialem "Harry Potter" i analizuje różne scenariusze

Mając na uwadze strajk WGA, Warner Bros. Discovery i Max wznowili pracę nad nadchodzącym serialem telewizyjnym o Harrym Potterze, a swoje propozycje przedstawia obecnie mieszanka brytyjskich i amerykańskich scenarzystów.

fragment plakatu filmu "Harry Potter"

W kwietniu ubiegłego roku Warner Bros. Discovery potwierdziło kilka utrzymujących się od dawna plotek, ogłaszając plany wprowadzenia Harry’ego Pottera do telewizji. Z minimalnych informacji jakie wiemy, obecny plan zakłada powtórzenie opowieści J.K. Rowling w formie epizodycznej, prawdopodobnie z każdym sezonem adaptującym jedną książkę. Komplikacje mogą pojawić się w późniejszych sezonach ze względu na zwiększoną liczbę stron w późniejszych częściach (być może będzie to oznaczać po prostu więcej odcinków), ale w obliczu zbliżającej się 25. rocznicy premiery Harry Potter i Kamień Filozoficzny prawdopodobnie czeka nas restart.

Z nowych informacji wynika, że prace nad serialem zaczęły nabierać tempa, a Max obecnie przyjmuje sugestie od kilku scenarzystów, do których należą Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran i Michael Lesslie. Mieszanka brytyjskich i amerykańskich twórców, otrzymała zadanie stworzenia propozycji nowego podejścia do Harry’ego Pottera, które da streamerowi lepsze wyobrażenie o tym, jak podejść do tematu.

Pierwsza runda spotkań informacyjnych odbyła się w zeszłym tygodniu w Los Angeles, a następnie najlepsi wybrani udadzą się do Wielkiej Brytanii, gdzie prawdopodobnie spotkają się z Rowling (która będzie miała coś do powiedzenia w procesie decyzyjnym).

Kiedy rozeszła się wieść, że prace nad serialem są w przygotowaniu, prezes i dyrektor generalny HBO i Max Content, Casey Bloys, potwierdził, że budżet serialu będzie porównywalny z Grą o Tron i Rodem smoka (pierwszy sezon tego ostatniego kosztował 125 milionów dolarów, więc gwarantuje to zobowiązanie o wartości ponad miliarda dolarów w ciągu 10 lat).

Źrodło: Comic Book Movie