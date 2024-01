Biografia Richarda Pryora nakręcona zostanie jako serial 0

Kenya Barris udostępnił nowe informacje na temat tworzonej biografii komika Richarda Pryora, która będzie teraz serialem, a nie jak pierwotnie zakładano pełnometrażowym filmem.

kadr z filmu "Suita kalifornijska"

Kenya Barris w końcu podzielił się aktualizacjami na temat swojego nadchodzącego filmu biograficznego o kultowym komiku Richardzie Pryorze, który teraz będzie miał formę 10-odcinkowego serialu. Twórca Czarno to widzę, pierwotnie zatrudniony przez MGM do kierowania projektem jako film w 2020 roku, miał napisać scenariusz, wyreżyserować i wyprodukować ten film, ale wygląda na to, że plany dotyczące historii uległy zmianie, co może wynikać z Przejęcie MGM Studios przez Amazon w 2022 roku.

W rozmowie Barris powiedział, że obecnie jest na bieżąco z pracami nad serialem i chociaż nie zostało to potwierdzone, wydaje się prawie pewne, że znajdzie on miejsce w Prime Video.

To 10-częściowa limitowana seria biograficzna, która przedstawia spojrzenie od kołyski aż po grób. Od najmłodszych lat – dorastał w domu z paniami lekkich obyczajów lub domu o złej reputacji – i w pewnym momencie stał się największą gwiazdą na świecie.

wyjawił Kenya Barris

Hollywood od dawna interesuje się biografią Richarda Pryora. W pewnym momencie powstawała wersja filmu, w której prawdopodobnie główną rolę wcielił się Mike Epps. Nie ma jeszcze informacji na temat tego, kto będzie kandydował do zagrania Pryora w tej wersji. Nie jest również jasne, jak szybko MGM ma nadzieję rozpocząć produkcję.

Źrodło: Variety