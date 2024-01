Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierwsze zdjęcia z serialu SkyShowtime Original - "Tatuażysta z Auschwitz" 0

Prezentujemy Wam pierwsze zdjęcia z serialu oryginalnego SkyShowtime Tatuażysta z Auschwitz – miniserialu opartego na bestsellerowej powieści. Będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime od czerwca 2024.

Sześcioodcinkowy serial oparty jest na międzynarodowym bestsellerze, Tatuażysta z Auschwitz autorstwa Heather Morris, czerpie inspirację z prawdziwej historii Laliego i Gity Sokolov, którzy spotkali się podczas Holocaustu, jako więźniowie obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Na zdjęciach zobaczymy nominowanego do Oscara® Harveya Keitela w roli współczesnego Laliego Sokolova, Jonaha Hauer-Kinga jako młodego Laliego Sokolova, Annę Próchniak jako Gitę Furman, Melanie Lynskey jako Heather Morris oraz Jonasa Naya w roli Stefana Baretzkiego.

Ścieżkę dźwiękową stworzyli wielokrotnie nagrodzony Oscarem kompozytor Hans Zimmer i Kara Talve.



​

Tatuażysta z Auschwitz to opowieść o Lalim, słowackim Żydzie, który w 1942 roku został deportowany do Auschwitz – obozu koncentracyjnego, w którym podczas Holocaustu zamordowano ponad milion Żydów.

Krótko po przybyciu do obozu Lali zostaje wyznaczony do roli "Tätowierera" – jednego z tatuażystów odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Pewnego dnia poznaje Gitę, której tatuuje na ramieniu więzienny numer.

​

Lali i Gita zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia – to początek odważnej i niezapomnianej historii tych dwojga. Para bezustannie pilnowana jest przez nieprzewidywalnego oficera SS, Baretzkiego, jest zdeterminowana, żeby chronić siebie nawzajem i wspólnie przetrwać.

Mniej więcej 60 lat później, Lali spotyka początkującą pisarkę, Heather Morris. Niedawno owdowiały mężczyzna znajduje w sobie odwagę, aby opowiedzieć światu swoją historię. Ponad 80-letni Lali powierza ją Heather, mierząc się z traumatycznymi duchami swojej młodości i na nowo przeżywając moment znalezienia miłości w tym najstraszniejszym z miejsc.

Pięć opublikowanych zdjęć przedstawia skalę produkcji oraz dbałość o detale i autentyczność serialu.

Źrodło: SkyShowtime