Zakończyły się zdjęcia do filmu o Jerzym Kuleju 0

Zakończyły się zdjęcia na planie filmowym produkcji o Jerzym Kuleju. Reżyserem oraz współautorem scenariusza jest Xawery Żuławski. Film Kulej przeniesie widzów do realiów minionego okresu, ukazując wielką miłość Jerzego i Heleny Kulejów, ich ścieżki w świecie boksu, rock’n’rolla, dwóch olimpiad oraz fascynującego flirtu sportu z polityką i półświatkiem tamtych czasów.

kadr z filmu "Kulej"

Obraz o roboczym tytule Kulej to historia boksera legendy, podwójnego mistrza Europy oraz ośmiokrotnego mistrza Polski, który nigdy nie leżał na deskach i jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie. Fabuła będzie koncentrować się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy sportowiec zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia boksera, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, które stanowiło fundament sukcesu Jerzego. Twórcy pokażą prywatne wyzwania, jakie musiał pokonać, by osiągnąć szczyty sportowej kariery.

kadr z filmu Kulej

W główną rolę wciela się Tomasz Włosok, który uczęszczał na lekcje choreografii ruchu oraz tańca, by skuteczniej odwzorować styl walk minionej epoki. Aktor pod czujnym okiem dietetyków i trenerów zmienił się nie do poznania. W rolę Heleny Kulej, żony Jerzego, wciela się Michalina Olszańska. Andrzej Chyra gra trenera reprezentacji Polski – inną sławę świata boksu, Feliksa „Papę” Stamma. Z kolei Tomasz Kot występuje w roli pułkownika, szefa klubu sportowego Gwardia.

Za reżyserię filmu odpowiada Xawery Żuławski. Wspólnie z Rafałem Lipskim jest też autorem scenariusza. Operatorem jest Marian Prokop, a producentem – Krzysztof Terej.

Źrodło: Next Film