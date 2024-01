Harlin został zapytany o fakt, że film z 1993 roku powstaje w nowej wersji. Reżyser ujawnił, że tak naprawdę starał się o nakręcenie kolejnego filmu od dawna. Choć nie jest pewien, co się teraz dzieje, ma nadzieję, że nie polega się nadmiernie na CGI.

Szczerze mówiąc, próbowałem. Zawsze uważałem, że film odniósł ogromny sukces i było szaleństwem, że nie było kontynuacji. Było więcej historii do opowiedzenia. Teraz, oczywiście, minęło dużo czasu, więc nie mam pojęcia, jaką historię planują opowiedzieć ani jaka jest w niej rola Sly’a. Ale życzę im wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nie będą próbowali zastępować tego, co zrobiliśmy, dużą ilością CGI. Bo myślę, że widzowie będą mogli stwierdzić, że zrobiliśmy to naturalnie. Kręciliśmy na szczytach o wysokości 3000 metrów we włoskich Alpach. To było naprawdę coś, jak scena otwierająca, w której dziewczyna spada. To zostało zrobione naprawdę. To było na wysokości 2500 metrów, ten drut. Teraz wytwórniom łatwo jest powiedzieć: Zrobimy wszystko na niebieskim ekranie i stworzymy wszystko cyfrowo. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo zasługuje na kontynuację o z duchem oryginału.

wyjawił Renny Harlin