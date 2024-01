Lindsay Lohan gwiazdą świątecznej komedii ''Our Little Secret'' 0

Lindsay Lohan po sukcesie świątecznego filmu Niezapomniane święta, ponownie otrzymała angaż w produkcji Netflixa o podobnej tematyce. W '’Our Little Secret'’ wystąpi u boku gwiazdy Schmigadoon! Kristin Chenoweth.

Za kamerą tej świątecznej komedii stoi Stephen Herek, reżyser mający na swoim koncie Trzech muszkieterów, 101 dalmatyńczyków oraz Zaginiony pies. Scenariusz napisała Hailey DeDominicis, a producentami są Mike Elliott, Lisa Gooding i Joseph P. Genier.

Angaże w filmie otrzymali także Ian Harding, Jon Rudnitsky, Chris Parnell, Tim Meadows, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ash Santos, Jake Brennan i Brian Unger.

Będący obecnie w fazie produkcji, Our Little Secret opowie historię dwójki byłych partnerów, którzy się nienawidzą. Oboje jednak zostają zmuszeni do wspólnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia, a to dlatego, iż ich nowi partnerzy okazują się być spokrewnieni.

Data premiery filmu prawdopodobnie w okolicach tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

Źrodło: ComingSoon