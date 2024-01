Podano datę premiery kolejnych odcinków 2. sezonu animacji ''Niezwyciężony'' 0

Amazon Prime Video opublikował krótki materiał wideo zdradzający datę premiery kolejnych odcinków należących do drugiego sezonu animowanego serialu Niezwyciężony. Produkcja ta jest adaptacją komiksu autorstwa Roberta Kirkmana.

Pierwsze cztery odcinki 2. sezonu zadebiutowały na streamerze w listopadzie ubiegłego roku. Premiera czterech kolejnych już 14 marca.

Poniżej opublikowane wideo, na którym widzimy Marka Graysona mocno krwawiącego, który czołga się i widzi ogień i zniszczenie. Patrząc na teaser opis tweeta jest dość surrealistyczny, brzmi on bowiem:

Jestem pewien, że w drugiej połowie drugiego sezonu Mark wraca na studia, czyta książki ojca i nic ciekawego nie przydarzyło się jemu ani jego rodzinie…

Głównym bohaterem jest Mark, nastolatek którego ojcem jest pozaziemski superbohater – Omni-Man. Kiedy chłopak odkrywa, iż odziedziczył po ojcu nadludzką siłę i zdolność latania postanawia wykorzystać swoje moce do ochrony planety i ludzkości. W tym celu przywdziewa kostium superbohatera, przyjmuje przydomek Invincible i rozpoczyna prowadzenie trudnego i pełnego niebezpieczeństw podwójnego życia. Z czasem, gdy Mark rozwija swoje własne moce, odkrywa że spuścizna ojca wcale nie jest taka bohaterska, jak się wydaje…

W drugim sezonie Mark stara się odbudować swoje życie po niespodziewanej zdradzie. Problemem są jednak coraz to nowe zagrożenia. Mark jednocześnie walczy także z wielkim strachem o to, aby nie zamienić się nieświadomie we własnego ojca.

