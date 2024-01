David Koepp napisze kolejny film bazujący na ''Parku Jurajskim'' 0

Jurassic World: Dominion nie będzie jednak naszym ostatnim wkroczeniem do świata dinozaurów. Jak się okazuje trwają już prace nad nowym filmem z serii zapoczątkowanej w latach 90. XX wieku Parkiem Jurajskim Stevena Spielberga.

Wybrano osobę, która napisze scenariusz nowego obrazu. To David Koepp, człowiek który był współautorem scenariusza do oryginalnego filmu oraz autorem do Zaginionego świata: Jurassic Park.

Za film odpowie studio Universal Pictures. Projekt nie ma jeszcze reżysera. Prawdopodobnie zapoczątkuje on nową erę jurajską. Poznamy nową historię, która nie będzie uwzględniać postaci z poprzednich trylogii.

Frank Marshall będzie producentem u boku Patricka Crowleya, a Steven Spielberg będzie producentem wykonawczym obrazu za pośrednictwem swojego banera Amblin Entertainment.

Trylogią po Parku Jurajskim, było Jurassic World zapoczątkowane w 2015 roku. Jego akcja rozgrywała się lata po wydarzeniach z oryginału. Na tej samej wyspie Isla Nublar zbudowano nowy Park Jurajski, z którego ucieka Indominus Rex, dinozaur będący hybrydą m.in. tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum to sieje zniszczenie na wyspie, powodując upadek kolejnego Parku Jurajskiego.

Trylogia Jurassic World stała się niezwykle dochodowa. Wszystkie trzy filmy zarobiły prawie 4 miliardy dolarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter