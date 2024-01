Mennica Gdańska wydała monetę z wizerunkiem Batmana 0

Mennica Gdańska wydała wyjątkową monetę kolekcjonerską przedstawiającą ikoniczą postać popkultury, bohatera jednej z najpopularniejszych kreskówek i produkcji filmowych Warner Bros. Discovery, czyli Batmana.

Moneta

Kolekcjonerzy mogą powiększyć swoje zbiory o nowy unikatowy srebrny numizmat z Mrocznym Rycerzem – na rynek trafiło jedynie 300 sztuk tych monet. To kolejna odsłona współpracy Mennicy Gdańskiej z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, będącej częścią globalnej firmy medialnej Warner Bros Discovery.

Mneta przedstawiająca Batmana to wyjątkowy numizmat o wadze 2 uncji, wykonany ze srebra próby 999. Zachwyca nie tylko ultrawysokim reliefem o grubości 2,7 mm, ale także unikalnym wykorzystaniem druku UV, który dodaje projektowi głębi. Na rewersie monety znajduje się wizerunek Batmana wpatrującego się w horyzont pełen wyzwań. Wyprodukowano jedynie 300 sztuk z przeznaczeniem do dystrybucji globalnej, co czyni ten numizmat unikatowym. Monety te są pełnoprawnym środkiem płatniczym, których legalność gwarantuje rząd wyspy Niue na Oceanie Spokojnym.

Moneta

Najnowsza emisja Mennicy Gdańskiej we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products to kolejna odsłona serii numizmatów, które przedstawiają bohaterów najbardziej udanych franczyz w portfolio Warner Bros. Discovery. Moneta z Mrocznym Rycerzem dołącza do grona wydanych wcześniej wyrobów menniczych z tej serii prezentujących postaci z uwielbianego na całym świecie serialu Przyjaciele, z kultowego uniwersum Matrixa, popularnej produkcji Mortal Kombat, a także najbardziej znanej i uwielbianej przez młodzież i dorosłych serii o Harrym Potterze.

Źrodło: mennica-gdanska.pl/tvn.pl