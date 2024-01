8. sezon ''Ricka i Morty'ego'' dopiero w 2025 roku 0

Fani kultowej już animacji dla dorosłych Rick i Morty niestety, ale będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W tym roku nie doczekamy się nowych odcinków z ulubionymi bohaterami wielu widzów.

Ósmy sezon Ricka i Morty’ego zadebiutować ma dopiero w 2025 roku. Opóźnienie to spowodowane jest ubiegłorocznym strajkiem scenarzystów. Wychodzi więc na to, że dobra passa serialu polegająca na corocznych premierach nowych odcinków, właśnie się zakończyła.

W tym roku jednak doczekamy się spin-offu animacji. Dziesięcioodcinkowa produkcja zatytułowana Rick and Morty: The Anime zaprezentuje nam znanych bohaterów w jak sugeruje tytuł, wersji anime. Produkcja ta będzie oryginalną serią, przedstawiającą całkowicie nowe historie. Za kamerą wyprodukowanego przez Telecom Animation Film serialu stanął Takashi Sano. Nakręcił on dobrze przyjęte krótkometrażówki Rick and Morty vs. Genocider i Rick and Morty: Summer spotyka Boga (Rick spotyka Diabła).

Oto pierwszy materiał promujący Rick and Morty: The Anime:

Siódmy sezon Ricka i Morty’ego swoją światową premierę miał w październiku ubiegłego roku. Głównymi bohaterami animacji są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. W każdym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

Źrodło: Dark Horizons