Christopher Nolan porównuje rolę Cilliana Murphy’ego z ''Oppenheimera'' do Jokera Heatha Ledgera

Christopher Nolan zareagował na niedawne ogłoszenie nominacji do Oscara. Reżyser zdradził, iż widok Cilliana Murphy'ego wcielającego się w J. Roberta Oppenheimera przypomina mu to jak Heath Ledger zmienił się w Jokera w Mrocznym Rycerzu .

Nolan stanął za kamerą obu wymienionych produkcji. Co do Mrocznego Rycerza, rola Ledgera stała się ikoną kina jeśli chodzi o portretowanie złoczyńcy jakim jest Joker. Aktor niestety nie dożył premiery filmu, ale pośmiertnie uhonorowany został Oscarem.