Serial Sofii Coppoli dla Apple TV+ anulowany. Reżyserka zdradza powody 0

Niestety, ale nie doczekamy się zapowiadanego parę lat temu serialu mającego być adaptacją powieści '’Jak każe obyczaj'’ autorstwa Edith Wharton. Za jego kamerą stanąć miała Sofia Coppola i to właśnie ona, reżyserka Priscilli zdradziła, dlaczego projekt został skasowany.

Serial miał powstać dla platformy Apple TV+. Ta jednak zdecydowała się cofnąć przeznaczone na niego fundusze. Dlaczego? Otóż powodem jest główna bohaterka. Włodarze streamera według Coppoli nie rozumieją głównej bohaterki, nazywając ją ’’nielubianą’’. I to właśnie było powodem kasacji. Uznali, że przez to produkcja nie osiągnie odpowiednich wyników.

Historia, która jest uważana za inspirację dla Downton Abbey, Juliana Fellowesa, śledzi Undine Spragg, dziewczynę ze Środkowego Zachodu, która chcąc podnieść swój status społeczny przenosi się do Nowego Jorku. Wychodzi za pochodzącego z szanowanej rodziny, lecz niezbyt majętnego Ralpha Marvella. Dzięki swojej urodzie i zdolności do manipulacji osiąga swoje cele i udaje jej się zaspokoić swoje ambicje, w efekcie zaniedbując męża i syna. Książka po raz pierwszy opublikowana została w 1913 roku. Była to dziewiąta powieść Wharton, wydana zaraz po tym, jak sfinalizowała swój rozwód i przeniosła się na stałe do Francji.

Serial miał składać się z pięciu odcinków i być produkcją limitowaną. Jego budżet oscylować miał w okolicach 200 milionów dolarów.

Źrodło: Deadline