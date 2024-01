Variety rozmawiało z prezesem Warner Bros. TV Group Channingiem Dungeyem na temat programów i przyszłości firmy. W pewnym momencie dyskusji przewodniczący powiedział, że "nie stawiałby kropki na końcu tego zdania" w odniesieniu do Teda Lasso, ponieważ zawsze toczą się rozmowy na temat powrotu do serialu.

To znaczy, oglądałeś finał, jest tam trochę drzwi, które w razie potrzeby można otworzyć kopniakiem. Nie stawiałbym jeszcze kropki na końcu tego zdania. Wciąż jest wiele miłości do Teda Lasso. I myślę, że Apple nadal ma wiele entuzjazmu dla tego serialu. Jeśli nadarzy się okazja, z radością wrócimy do tworzenia kolejnych… Zawsze toczą się rozmowy, ale nie są to żadne oficjalne informacje.

wyjawił Channing Dungey