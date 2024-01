Pełny zwiastun 2. sezonu serialu "Halo" 0

Na kanałach serwisu SkyShowtime pojawił się dzisiaj oficjalny zwiastun zapowiadający drugi sezon serialu HALO. Dwa pierwsze odcinki nowego sezonu będzie można zobaczyć w piątek 9 lutego, wyłącznie w SkyShowtime.

W drugim sezonie Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) prowadzi swój elitarny oddział Spartan do walki przeciwko kosmicznemu zagrożeniu zwanemu Przymierzem. Po szokujących wydarzeniach na opustoszałej planecie John nie może oprzeć się wrażeniu, że losy tej wojny wkrótce się odmienią. Ryzykuje wszystko, żeby udowodnić to, w co nikt inny nie chce uwierzyć – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Podczas gdy galaktyka balansuje na krawędzi, John wyrusza w podróż, której celem jest znalezienie klucza do zbawienia ludzkości lub jej ostatecznej zagłady: Halo.

Serial HALO, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego, Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox® z 2001 r. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.​

Oto zwiastun!

Źrodło: SkyShowtime