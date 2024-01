''The Return of Steamboat Willie'' - pierwszy zwiastun horroru z Myszką Miki w roli mordercy 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun horroru '’The Return of Steamboat Willie'’. Fabuła tej produkcji inspirowana jest kultową animacją Willie z parowca.

Z dniem 1 stycznia tego roku wizerunek Myszki Miki uwieczniony w tejże animacji przeszedł do domeny publicznej i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Szybko poznaliśmy szereg projektów. Pierwszym z ogłoszonych był Mickey’s Mouse Trap mający mieć swoją premierę w marcu. Drugi zaś to nie posiadający jeszcze swojego tytułu horror również oparty na wspomnianej animacji, za kamerą którego stanie Steven LaMorte, twórca The Mean One.

Opublikowany materiał zaczyna się przyjaźnie, do momentu zejścia kamery pod wodę. Widzimy wtedy upiornie wyglądający statek, który w części znajdującej się nad powierzchnią jest w licznych miejscach pokryty krwią. Wprawne oko dostrzeże także części ciał. Mamy również pierwsze spojrzenie na morderczą Myszkę Miki…

Reżyserią The Return of Steamboat Willie zajęli się Kai Henry, TxREK i Joe Smith, a scenariusz napisał Smith. Fabuła horroru przedstawi nam Willie’go, który po 95 latach więzienia jest wolny i chce odzyskać swój parowiec.

Data premiery filmu nie została jeszcze podana.

Źrodło: ComingSoon