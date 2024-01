Netflix kasuje film ''The Mothership'' z Halle Berry. Jaki jest powód? 0

Niestety, ale nie doczekamy się emisji filmu The Mothership, w którym główną rolę zagrała Halle Berry. Netflix postanowił, iż projekt ten nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jaki jest powód tej decyzji?

Halle Berry, ''Moonfall''

Jak się okazuje nie są to wcale tylko oszczędności. Film nakręcony został już ponad dwa lata temu i z tego co zdradzono, aby mógł zostać wypuszczonym, wymagałby znacznej ilości ponownych ujęć. To zaś wygenerowałoby dodatkowe koszty. Próba ponownego kręcenia byłaby również mocno niepraktyczna, bowiem wiele kluczowych postaci filmu to dzieci, które od ukończenia prac na planie znacząco się z pewnością zmieniły.

Jeszcze jednym powodem, jaki wpłynął na taką decyzję streamera były znaczne opóźnienia w zakończeniu postprodukcji.

Matt Charman napisał i wyreżyserował film, w którym wystąpili także Molly Parker, Omari Hardwick, Sydney Lemmon, John Ortiz i Paul Guilfoyle.

The Mothership miał być thrillerem science fiction i opowiedzieć historię Sary Morse, wdowy której mąż rok temu w tajemnicznych okolicznościach zaginął na farmie. Kiedy kobieta pod swoim domem odkrywa dziwny, pozaziemski obiekt, postanawia wraz z dziećmi odkryć prawdę i odnaleźć członka rodziny.

