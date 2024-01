Mroczne sekrety odkryte w zwiastunie serialu "Apples Never Fall" 0

Peacock zaprezentował krótką zapowiedź nowej tajemniczej serii zatytułowanej Apples Never Fall, która pojawi się w marcu. Seria powstała na podstawie książki o tym samym tytule napisanej przez Liane Moriarty.

kadr z serialu "Apples Never Fall"

Oparta na bestsellerowej powieści Liane Moriarty NY Timesa, Apples Never Fall skupia się na pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy tenisa Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) sprzedali odnoszącą sukcesy akademię tenisową i są gotowi rozpocząć to, co powinno być złotym rokiem ich życia. Choć nie mogą się doczekać spędzenia czasu z czwórką dorosłych dzieci (Jake Lacy, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), wszystko się zmienia, gdy ranna młoda kobieta puka do drzwi Joy i Stana, wnosząc emocje, za którymi tęsknili. Kiedy jednak Joy nagle znika, jej dzieci zmuszone są ponownie przyjrzeć się tak zwanemu idealnemu małżeństwu swoich rodziców, gdy na światło dzienne zaczynają wychodzić najmroczniejsze sekrety ich rodziny.

W serialu występują Annette Bening jako Joy Delaney, Sam Neill jako Stan Delaney, Alison Brie jako Amy Delaney, Jake Lacy jako Troy Delaney, Georgia Flood, Conor Merrigan Turner, Essie Randles, Jeanine Serralles, Dylan Thuraisingham.

Scenariusz został napisany przez Lijah Barasz, Joe Hortuę, Kimi Lee i Giannę Sobol, a za reżyserię odpowiedzialna są Chrisa Sweeneya i Dawn Shadforth. Producentami wykonawczymi są Melanie Marnich, Liane Moriarty, David Heyman, Albert Page, Jillian Share, Gregory Jacobs, Annette Bening, Joe Hortua.

Serial zadebiutuje 14 marca 2024 r.

Źrodło: FirstShowing