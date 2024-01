Kto zaczął spór? Zobaczcie materiały zapowiadające "Sami swoi. Początek" 0

Zupełnie nowa opowieść w reżyserii Artura Żmijewskiego o nieznanych dotąd widzom wydarzeniach z życia dwóch rodzin – Karguli i Pawlaków. Zobaczcie nowe zapowiedzi filmu.

kadr z filmu "Sami swoi. Początek"

Autorem scenariusza prequela, podobnie jak w przypadku słynnej trylogii, jest Andrzej Mularczyk. Oprócz Adama Bobika i Karola Dziuby na ekranie pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.

Scenariusz filmu Sami swoi. Początek powstał na podstawie książki Każdy żyje jak umie, autorem jest Andrzej Mularczyk. To on napisał scenariusze do filmów, które stały się kultowymi. Inspiracją dla trylogii i jej prequela, który za chwilę wejdzie do kin, były prawdziwe wydarzenia. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był stryj Andrzeja Mularczyka. Nie tylko Andrzej Mularczyk jest elementem łączącym nowy film z tymi sprzed 50 lat. Drugim jest Anna Dymna.

Film w kinach już od 16 lutego 2024 roku.

Źrodło: Next Film