Zwiastun ''The Pee Pee Poo Poo Man'', filmu o mężczyźnie oblewającego ludzi ekskrementami 0

W sieci zadebiutował zwiastun kanadyjskiego filmu '’Pee Pee Poo Poo Man'’ opartego na prawdziwych wydarzeniach jakie miały miejsce w Toronto. Produkcja ta opowiada o mężczyźnie, który atakował niczego niewinnych ludzi wiadrami pełnymi płynnych ludzkich odchodów.

Film obecnie znajduje się w fazie postprodukcji. Jego premiera planowana jest na ten rok.

Fabuła obrazu opiera się na kilku incydentach, które miały miejsce w 2019 roku, kiedy mężczyzna w Toronto wylał wiadro płynnych odchodów na ludzi w różnych kampusach policealnych w okolicy. Ostatecznie nazwany „człowiekiem peepeepoopoo” osobnik ten często nosił żółty kapelusz budowlany, niebieską koszulę i rękawiczki, przez co stał się niesławny wśród studentów York University i University of Toronto. Wygląda na to, że Pee Pee Poo Poo Man adaptuje tę dziwaczną historię do formy filmowej.

Godną uwagi osobą w obsadzie jest Spencer Rice – jedna z gwiazd popularnego reality show z połowy XXI wieku Kenny kontra Spenny. W filmie oprócz niego występują także Paul Bellini, Afroz Khan, Eli Speigel, Hayley Scott, Reg Hartt, Ellie Hentschel i Elijah Kazlauskas. Film został napisany i wyreżyserowany przez Bradena Sittera Sr.

Źrodło: ComingSoon