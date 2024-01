''Michael'' - Colman Domingo w roli ojca Króla Popu 0

Zdjęcia do biograficznego filmu ’’Michael’’ opowiadającego o Królu Popu Michaelu Jacksonie mają rozpocząć się na dniach. Wiemy kto wcieli się w tytułowego bohatera, teraz zaś poznaliśmy osobę, która sportretuje jego ojca.

Colman Domingi, ''Fear the Walking Dead''

W Joe Jacksona, kontrowersyjnego ojca Michaela wcieli się Colman Domingo, aktor znany z serialu Fear the Walking Dead oraz filmu Kolor purpury. Dołączył on do Jaafara Jacksona, który wcieli się w samego Króla Popu. Dla Jaafara Jackson prywatnie był wujem.

Jestem podekscytowany możliwością wzięcia udziału w filmie, który bada zarówno skomplikowaną duszę legendarnego Michaela Jacksona, jak i jego wpływ na muzykę i kulturę jako światowej ikony. Nie tylko mam szczęście, że mogę zagrać bogatą, złożoną i pełną wad postać, ale także mam miejsce w pierwszym rzędzie, aby móc podziwiać niesamowitą przemianę Jaafara. Kiedy zobaczyłem go na próbie, byłem oszołomiony. Jest coś boskiego w sposobie, w jaki Jaafar portretuje swojego zmarłego wuja. Jego talent i ucieleśnienie esencji Michaela jest po prostu na innym poziomie powiedział Domingo.

Film reżyseruje Antoine Fuqua. Jego premiera zaplanowana jest na 18 kwietnia 2025 roku.

