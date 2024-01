Bob Budowniczy zmierza na wielki ekran. Anthony Ramos w roli głównego bohatera 0

Firma Mattel Films odpowiedzialna za nominowany wielokrotnie do Oscara film Barbie, tym razem złożyła zamówienie na animowaną produkcję opartą na kultowej bajce dla dzieci Bob Budowniczy.

Film opowie historię Roberto (znanego szerokiej publiczności jako Bob), który udaje się do Puerto Rico w celu wykonania bardzo ważnej pracy na budowie. Oprócz pracy Boba męczyć będą problemy mające wpływ na całą wyspę. Będzie on także głęboko zastanawiał się nad tym, co znaczy budować. Jego podróż będzie celebracją żywych i kolorowych tekstur karaibskich narodów latynoskich i ich mieszkańców.

Felipe Vargas ma napisać scenariusz, a reżyser nie został jeszcze wyznaczony. Jedną z producentek filmu jest Jennifer Lopez, słynna piosenkarka i aktorka.

Od lat postacie Boba Budowniczego inspirują młodych ludzi na całym świecie. Film o przyjaciołach pracujących razem, świętowaniu pięknego wspólnego domu i tym, jak miłość może pomóc pokonać każdą przeszkodę na twojej drodze. Czy możemy to naprawić? Tak możemy! powiedział Ramos.

